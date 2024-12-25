Черданцев о Кагигао: «Зарубежный спортдиректор – не панацея, скорее пиар-акция. Не факт, что человек, который приводил игроков в «Арсенал», будет так же успешно приводить в «Спартак»

Георгий Черданцев высказался о возможном назначении Фрэнсиса Кагигао в «Спартак».

Ранее сообщалось , что бывший скаут «Арсенала» и «Галатасарая» Кагигао находится в Москве и ведет переговоры с красно-белыми о назначении на должность спортивного директора.

«Поможет ли Кагигао «Спартаку»? Ну, он же на поле не выходит, поэтому чем он там поможет, я не знаю. Сколько «Арсенал» выиграл трофеев с теми футболистами, которых он приводил в клуб, вы не напомните? По-моему, все смеялись над этим.

Это продается очень хорошо для публики: «Вот смотрите, мы берем такого специалиста». Ну и что? Все равно играет команда, играет тренер. Они выходят на футбольное поле.

Потом, чемпионат России – это не чемпионат Англии. Мы не играем в еврокубках. Дюков обещал, что мы вернемся, но этого никто не знает. Ну, допустим, даже при возвращении в еврокубки вы рассчитываете на что? Что при всех прочих равных футболист предпочтет чемпионат России чемпионату из первой пятерки? Вряд ли. Даже в лучшие времена, когда у нас были сумасшедшие контракты, то приезжали какие-то футболисты из Южной Америки в первую очередь, но зацепить топового европейца – это дело огромной удачи, стечения обстоятельств.

Поэтому мое мнение такое, что зарубежный спортивный директор – это не панацея. Потому что для того, чтобы убеждать топового футболиста приехать в Россию, не нужно иметь какие-то суперсвязи. В конце концов, футбольный мир достаточно узкий. Все и так друг друга знают. Что, у условного Корнеева или Попова, или любого другого русского человека, который работал на этой должности, нет этих связей? Все есть. Поэтому это все скорее пиар-акция. Человек, который приводил в «Арсенал», не факт, что будет так же успешно приводить каких-то игроков в «Спартак».

А потом, что «Спартак» не укомплектован? Сколько вы еще хотите игроков покупать? На какие позиции? И самое главное – зачем? Вот это непонятно. Поменять еще полсостава? А других куда девать? На мой взгляд, эта тема неоднозначная, и фигура спортивного директора не является в данном случае определяющей. Работает команда. Связка руководителя, спортивного директора, спортивного блока и так далее.

Объясните мне, какую задачу «Спартак» решает? Стать пять раз чемпионом в ближайшие десять лет? Выиграть чемпионат текущий или что? Какая задача? Понимаете, игроков подбирают под задачу. Или есть задача за ближайшие десять лет заработать минимум 50 миллионов евро на перепродаже игроков? Объясните мне задачу, озвучьте ее, и тогда я смогу более конструктивно отвечать на этот вопрос. Потому что все остальное – это абстрактный вопрос. Ну, есть какой-то спортдир, который приводил игроков в «Арсенал». И что? И что они выиграли? Для какой задачи вы берете спортивного директора? Под какую команду? Под какие цели? Долгосрочные или краткосрочные? Если у нас будут ответы на эти вопросы, мы сможем разговаривать более конструктивно», – сказал комментатор «Матч ТВ».