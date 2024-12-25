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Черданцев считает, что Станкович не может быть спортдиректором: «Когда тренер начинает приводить игроков, как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке?»

Георгий Черданцев высказался о полномочиях Деяна Станковича в «Спартаке».

«Дать Станковичу полномочия спортдира? На мой взгляд, категорически нельзя этого делать, потому что тренер должен тренировать. Потому что любой нормальный человек не устоит от соблазна заработать денег. Когда тренер начинает приводить игроков, то как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке?

На трансферах все зарабатывают, а чем человек, участвующий в этой трансферной цепочке, хуже других? Поэтому, как только появляется эта заинтересованность, то сразу происходит конфликт интересов. Ты будешь брать не того игрока, который нужен команде, а того, на котором можно больше заработать. Поэтому категорически такого допускать нельзя.

Ни в одной нормальной мировой команде такого в принципе нет по этой самой причине. Клуб – это бизнес. Клуб выстраивает определенную стратегию, считает свой бюджет, считает, сколько он вкладывает в игроков, сколько он может на них заработать, перепродавая их в другие команды. А когда этим занимается тренер, то извините. Сегодня он есть, а завтра его нет. А он накупил десять футболистов. Приходит следующий тренер, и куда он их денет? Это нелогично», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Черданцев о Кахигао: «Зарубежный спортдиректор – не панацея, скорее пиар-акция. Не факт, что человек, который приводил игроков в «Арсенал», будет так же успешно приводить в «Спартак»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
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