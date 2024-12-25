Егор Титов: «Руководству «Спартака» открывается возможность убедить Станковича взять Промеса на сборы, дать шанс. Идеальная история для голливудского фильма»

Егор Титов поделился мыслями о возможности возвращения Квинси Промеса в «Спартак».

– Верите ли вы в возвращение Квинси Промеса? Разговоров об этом сейчас много, остается только вывезти футболиста из ОАЭ легальным способом.

– Человек год не играет в футбол на высоком уровне. Но во второй лиге ОАЭ, где он начал выступать пару месяцев назад, показывает, что он лучше всех. Это говорит о многом.

Окунуться в ту же интенсивность, что в России, для Квинси будет непросто, могут быть проблемы. Готов ли он, если все сложится удачно, приехать и терпеть?

Квинси – это харизма, он лидер, человек, который совсем недавно делал результат. И тут ему могут не дать играть постоянно. А я думаю, что так и произойдет, но он будет получать свои 5-10 минут.

И здесь уже вопрос в раздевалке. Если «Спартак» будет регулярно побеждать, возникнут разговоры: а зачем Квинси нужен, будет ли он сидеть и молчать, не портить атмосферу?

А если таких опытных и возрастных футболистов в составе несколько, то могут быть большие проблемы.

– Клуб должен подойти к вопросу аккуратно, взвесить все за и против?

– Однозначно. Но первым делом надо понять, можно ли Квинси привезти в Москву. Да, он адаптирован к России, большой мастер. Но нюансы, о которых мы говорили выше, могут быть решающими.

– Договориться на контракт до конца сезона, чтобы показать себя. А летом уже смотреть, как все сложится.

– Сначала Промесу надо решить свои судебные дела. Тем более «Спартак» через месяц будет на сборах в Дубае.

И здесь открывается возможность проявить себя руководству, чтобы оно убедило Деяна Станковича взять Квинси на сборы, дать ему шанс доказать, что он может помочь команде. Возможно, тренер пойдет на такой шаг.

Год назад мы потеряли Квинси на сборах в Дубае, а сейчас есть отличный шанс найти его там же. История для голливудского фильма идеальная, – сказал бывший футболист «Спартака» Егор Титов.