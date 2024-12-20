Дюков о матче России с легионерами РПЛ: «Это все-таки шоу. Для тренерского штаба приоритетом являются игры за рейтинговые очки с другими сборными»
Александр Дюков высказался о возможном матче сборной России с легионерами РПЛ.
– На хоккейном Кубке Первого канала играла сборная мира КХЛ. Так как у сборной России по футболу есть проблемы с соперниками, нет ли идеи в 2025 году собрать сборную мира РПЛ?
– Товарищеский матч, но с национальной сборной другой страны, дающий рейтинговые очки, это все-таки другой путь.
Если говорить о матчах с легионерами, это все-таки шоу, выставочный матч. Поэтому для тренерского штаба сборной приоритетом является проведение матчей за рейтинговые очки и с национальными сборными других государств, – сказал президент РФС.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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