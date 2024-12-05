РФС хочет, чтобы сборная провела не менее 5 матчей в 2025 году: «Важно играть дома. Будем стремиться увеличить количество соперников с высокими позициями в рейтинге ФИФА»
В 2024-м команда Валерия Карпина сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей.
Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков.
Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА.
Что касается конкретных команд, то пока мы не подпишем соглашения, мы не хотели бы их называть. Тем не менее переговоры с рядом национальных ассоциаций ведутся активно.
Мы близки к достижению договоренностей», – сказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Дюкова выдвинули на пост президента РФС еще 12 членов союза. Всего за него 24 организации
Дюков о коррупции в судействе: «Уверен, что Каманцев и Мажич не имеют отношения к этой истории. Давайте дождемся завершения расследования»
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