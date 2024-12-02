Глава РФС Дюков: «Отношение коллег к нам меняется в лучшую сторону – это видно по числу сборных, готовых приехать в Россию. В 2025-м будут изменения, думаю»
Александр Дюков заявил об улучшении отношения к российскому футболу за рубежом.
Ранее глава РФС выразил надежду на снятие отстранения России от международного футбола в 2025 году.
– К большому сожалению, на данный момент каких-то конкретных договоренностей и решений по снятию запрета на участие в международных турнирах нет.
Если говорить об отношении к нам, к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы, в том числе, видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения.
– Какие?
– Нам нужно только одно – снятие несправедливого и политически мотивированного решения о запрете участия российских команд в турнирах, – сказал Дюков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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