Гладилин об отставке Черчесова: «Его репутация от работы в Казахстане не испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров»

Валерий Гладилин оценил вероятную отставку Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«В Казахстане имеют полное право отправить в отставку Черчесова, так как результат неудовлетворительный. Они смотрят на перспективы, отборочный этап закончен, что будет дальше — непонятно. Когда тренер проваливает поставленные задачи, с ним могут разорвать контракт.

Репутация Черчесова от работы в Казахстане не была испорчена. Такое бывает и у более выдающихся тренеров. Сейчас не все срастается у Моуринью в Турции, хотя он должен бороться за чемпионство. Не всегда все получается. Это не говорит, что Черчесов не специалист. Он профессионал», — сказал бывший футболист «Спартака».