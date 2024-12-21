Мудрик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Усика и Фьюри. Игрок «Челси» отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста
Михаил Мудрик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Об этом стало известно из совместного фото 23-летнего вингера «Челси» с болельщиком.
Фанат лондонского клуба подписал фотографию с футболистом: «Рад видеть тебя в столице, брат».
До публикации фото этот же болельщик написал в твиттере: «Мудрик в Эр-Рияде. Ожидайте моей встречи с ним и моей поддержки ему относительно допинга».
Изображение: instagram.com/sirshargi
Напомним, в данный момент Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
22 декабря в 02:00 по московскому времени в Эр-Рияде пройдет боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Опубликовано: Илья Учватов
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