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Мудрик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Усика и Фьюри. Игрок «Челси» отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста

Михаил Мудрик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Об этом стало известно из совместного фото 23-летнего вингера «Челси» с болельщиком.

Фанат лондонского клуба подписал фотографию с футболистом: «Рад видеть тебя в столице, брат».

До публикации фото этот же болельщик написал в твиттере: «Мудрик в Эр-Рияде. Ожидайте моей встречи с ним и моей поддержки ему относительно допинга».

Изображение: instagram.com/sirshargi

Напомним, в данный момент Мудрик отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

22 декабря в 02:00 по московскому времени в Эр-Рияде пройдет боксерский поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Опубликовано: Илья Учватов
logoМихаил Мудрик
logoбокс
logoпремьер-лига Англия
logoАлександр Усик
logoЧелси
logoТайсон Фьюри
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