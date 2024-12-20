«Мудрик – молодой парень, стал богатым. Появились друзья, девки – и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение». Сабо о допинге у вингера «Челси»
Йожеф Сабо порассуждал на тему отстранения Михаила Мудрика из-за допинга.
Бывший главный тренер сборной Украины сперва предположил, что от вингера «Челси» могли избавиться, чтобы не платить ему большие деньги.
– Другие версии есть?
– Второй вариант связан с самим футболистом. Мудрик – молодой парень, стал богатым. У него есть деньги, так что появились друзья, девки – и он, возможно, что-то такое принял. Но это предположение, а не утверждение.
Впрочем, будет еще вторая допинг-проба – и дай бог, чтобы Михаил вышел из этой ситуации. Он нанял адвоката, я же гадать о дальнейшем ходе событий не хочу. Честно говоря, не хотелось бы, чтобы Мудрик выпал из футбола на четыре года, – сказал Сабо в интервью Sport.ua.
Опубликовал: Александр Суряев
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