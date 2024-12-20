Сабо о допинге у Мудрика: «Возможно, кто-то захотел от него избавиться, чтобы не платить большие деньги. В случае 4-летней дисквалификации ничего платить не нужно будет»
Йожеф Сабо озвучил теорию заговора, говоря о проблемах Михаила Мудрика с допингом.
«В наше время такого не было. Я думал об этом, и вот что мне кажется. Возможно, есть такие «любители», которым в футболисте что-то не нравится, и они думают: [надо] как-то от него избавиться, чтобы не платить большие деньги, зарплату.
Все может быть. В случае четырехлетней дисквалификации ничего платить не нужно будет. Вот такие дела», – сказал бывший главный тренер «Динамо» и сборной Украины в интервью Sport.ua.
Опубликовал: Александр Суряев
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