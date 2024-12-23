Анчелотти о «Реале»: «В сложные моменты тренеру нужна поддержка. Спасибо игрокам и клубу, который всегда передавал мне любовь и спокойствие»

Карло Анчелотти высказался о трудном периоде «Реала» в этом сезоне.

– Поражение от «Милана» (1:3) произошло после матча с «Барсой» (0:4). Такие два матча в этом клубе обычно являются симптомом «кризиса». Боялись ли вы за свою должность в тот период?

– Нет, я никогда не чувствовал «опасности». Но всегда понятно, как устроена работа тренера: когда что-то идет не так, вы несете ответственность. Это правда. Спасибо поддержке игроков и клуба, который никогда не выражал беспокойства, говоря: «Что нам делать...», нет, нет. Он всегда передавал мне любовь и спокойствие.

В этом смысле я почувствовал большую поддержку. Это то, что нужно тренеру в сложные моменты – поддержка его клуба, его людей. Вокруг скамейки запасных ходило много слухов, но я всегда доверял, как и сейчас, тому, что говорит мне клуб, и в те дни это было прозрачно. Спокойствие и работа над тем, чтобы переломить ситуацию, – сказал главный тренер «Реала».

Карло Анчелотти: «2024-й для «Реала» оцениваю на пять с плюсом. Прошу Санту, чтобы в 2025-м меня больше не критиковали»