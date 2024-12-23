Анчелотти о «Реале»: «После поражения от «Милана» мы поговорили очень конкретно и вернулись. Я сказал, что период адаптации Мбаппе закончился, и он доказал, что я бываю прав»
Вчера мадридцы обыграли «Севилью» (4:2) в 18-м туре Ла Лиги.
– «В Бильбао я достиг дна», – сказал Мбаппе. Где вы, как команда, достигли дна?
– После поражения от «Милана». Там мы разобрались в раздевалке, разговаривая очень конкретно. Мы все были согласны с этой проблемой. И мы вернулись.
– Что вы думаете об этой фразе Килиана?
– Он был самокритичен и благодаря такому отношению смог преодолеть сложную ситуацию. Он уже показывает все свои качества.
Вчера я сказал: «Период адаптации у него закончился», а сегодня он доказал, что время от времени я бываю прав, – смеясь сказал главный тренер «Реала» после матча.
Мбаппе после 4:2 с «Севильей»: «Моя адаптация завершена – знаю, что способен на большее. После промаха с пенальти с «Атлетиком» я достиг дна, понял, что должен выкладываться»
Карло Анчелотти: «Период адаптации Мбаппе закончился. Он более мотивирован»
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