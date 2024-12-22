«Реал» не проигрывает 5 матчей подряд – 4 победы и ничья при 3+ забитых голах в каждой игре

«Реал» продлил до 5 матчей серию без поражений.

Сегодня команда Карло Анчелотти обыграла «Севилью» (4:2) в 18-м туре Ла Лиги.

В 5 последних матчах во всех турнирах «Реал» одержал 4 победы и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). При этом в каждой игре на этом отрезке «сливочные» забили не менее трех голов.

Последнее поражение мадридцы потерпели 4 декабря в матче с «Атлетиком» (1:2).

В первом матче 2025 года «Реал» сыграет с «Валенсией». Перенесенная игра 12 тура Ла Лиги пройдет 3 января.