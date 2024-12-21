Карло Анчелотти: «2024-й для «Реала» оцениваю на пять с плюсом. Прошу Санту, чтобы в 2025-м меня больше не критиковали»
Карло Анчелотти подвел итоги года.
«Я оцениваю 2024-й на пять с плюсом, учитывая все наши сложности. Несмотря на это, мы выиграли пять трофеев. На 2025 год я прошу: бороться, бороться и выиграть Лигу чемпионов.
Есть много счастливых моментов, это был отличный сезон. Не знаю, можно ли его повторить, все зависит от состава, который у нас очень высокого уровня. Победа в Лиге чемпионов – очень счастливый момент.
Мы проиграли не так много матчей, но, пожалуй, самым печальным было поражение от «Барселоны» на «Бернабеу». Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали», – сказал тренер «Реала».
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