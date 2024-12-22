Анчелотти о 4:2 с «Севильей»: «Реал» провел хороший матч, игроки атаки лучше себя проявляют. Отличное завершение года»
В 18-м туре Ла Лиги «Реал» победил со счетом 4:2.
Об игре
«Мы провели хороший матч с множеством моментов. Отличное завершение года. Именно этого мы и хотели – быть в борьбе [за титул] и хорошо отдохнуть к 2025 году.
Игроки атаки лучше проявляют себя. Сегодня не хватало такого важного игрока, как Винисиус, но они очень хорошо справились. Мы также лучше выходили из обороны, и у нас появлялось больше возможностей.
Игра на угловых была отработана, а Килиан [Мбаппе], который обладает хорошим ударом, забил фантастический гол, похожий на гол в ворота «Сельты».
Об аплодисментах Хесусу Навасу
«Хесус заслужил это своей карьерой, своими успехами и, прежде всего, отношением. Он был примером для футбола, каждый хотел бы иметь футболистов с таким духом и характером – Навас олицетворяет все это», – сказал главный тренер «Реала» в интервью клубному телевидению.
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