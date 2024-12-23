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Дюков о ВЦИОМ: «Что-то может быть не так не в футболе, а в опросах. Россия – футбольная страна, об этом говорят посещаемость, рейтинги»

Президент РФС усомнился в качестве опросов ВЦИОМ.

– Чувствуете, что есть некая атака на футбол – опросы ВЦИОМ с двумя резко негативными к отрасли выводами: о падении популярности вида спорта у россиян, а также выводом о том, что футбол не является национальным видом спорта. Как считаете, является ли это следствием в том числе и лимита на легионеров, когда россиян на поле все меньше, а также установившейся системы госфинансирования?

– Что касается опросов, важно, кого опрашивают, как формулируют вопросы. Согласно тем же опросам, снижение популярности футбола произошло еще в 17-м году. Были одни показатели у ВЦИОМ, потом сделали паузу, затем, видимо, поменяли методику и в 17-м году получили падение интереса к футболу в несколько раз. Возникает вопрос – что произошло с 2005-го года за 12 лет, что интерес к футболу снизился? Наверное, что-то может быть не так не в футболе, а в опросах ВЦИОМ.

Если говорить об этих событиях, то считаю, что в этом нет никакой атаки, просто совпадение.

– Вы не видите, что кто-то хочет забрать часть финансирования футбола – часть государственных денег, которые тратятся на поддержку клубов и РФС – на другие виды спорта, в частности хоккей и фигурное катание?

– Не вижу, чтобы у нас какие-то виды спорта обделяли вниманием госкорпорации, они поддерживают разные виды спорта, не только футбол. Поддерживают хоккей, биатлон, фигурное катание. Не вижу никакой борьбы между видами спорта за финансирование.

– Считаете Россию футбольной страной?

– Считаю, да. Мы даже проводим конкурс проектов массового футбола, который так и называется.

– Какие, на ваш взгляд, критерии футбольности России?

– Интерес зрителей, посещаемость. Телевизионные трансляции, их рейтинг. Эти показатели говорят о том, что Россия – футбольная страна, – сказал Александр Дюков.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
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