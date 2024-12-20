Александр Дюков: «Футбол остается самым популярным спортом в стране. Виден рост посещаемости. Из 100 самых популярных трансляций три четверти – футбол»
– Что стало для вас главными итогами года? Что порадовало?
– Радует, что футбол продолжает развиваться и остается самым популярным видом спорта в стране. Растет количество интересующихся футболом – это видно по росту посещаемости РПЛ, Кубка и Суперкубка России. Мы видим рост просмотров ТВ-трансляций: из 100 самых популярных спортивных трансляций три четверти – это футбол.
К футболу сохраняется интерес со стороны спонсоров и партнеров. Большой интерес сохраняется к национальной сборной, вне зависимости от статуса соперников.
Мы видим, как растет массовый футбол. Два миллиона школьников занимаются футболом на уроках физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». В школах создаются футбольные секции, мы проводим турнир «Школьная футбольная лига – Кожаный мяч». В нем принимает участие большое количество девочек. Развивается студенческий футбол, футбол 6х6, 7х7, 8х8.
Заметно развитие женского футбола, в котором создается все больше профессиональных клубов и растет посещаемость. Как я уже сказал, растет число девочек, которые занимаются футболом. Сегодня мы этот вопрос обсуждали на заседании: в 2,5 раза за 4 года выросло количество девочек, которые занимаются в учреждениях спортивной подготовки.
Развиваются футзал и пляжный футбол. Их матчи регулярно транслируют на федеральных каналах, мы активно развиваем адаптивный футбол и социальные проекты.
Не могу выделить какое-то самое важное событие, скорее отмечу уверенное поступательное движение по всем направлениям, – сказал президент РФС.
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