Магуайр и «МЮ» ведут переговоры о новом контракте. У клуба есть опция продления договора на год

Харри Магуайр и «Манчестер Юнайтед» могут подписать новый контракт.

31-летний защитник рассказал о переговорах с клубом относительно нового соглашения.

Действующий договор футболиста с зарплатой 190 тысяч фунтов в неделю завершается через шесть месяцев. У клуба есть опция продления на сезон.

«На данный момент все признаки положительные. У нас идет позитивный разговор», – сказал Харри Магуайр .

В этом сезоне англичанин провел 9 матчей в АПЛ и заработал четыре желтых карточки. Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед » с 2019 года.