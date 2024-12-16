Магуайр и «МЮ» ведут переговоры о новом контракте. У клуба есть опция продления договора на год
Харри Магуайр и «Манчестер Юнайтед» могут подписать новый контракт.
31-летний защитник рассказал о переговорах с клубом относительно нового соглашения.
Действующий договор футболиста с зарплатой 190 тысяч фунтов в неделю завершается через шесть месяцев. У клуба есть опция продления на сезон.
«На данный момент все признаки положительные. У нас идет позитивный разговор», – сказал Харри Магуайр.
В этом сезоне англичанин провел 9 матчей в АПЛ и заработал четыре желтых карточки. Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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