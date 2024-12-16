  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Магуайр и «МЮ» ведут переговоры о новом контракте. У клуба есть опция продления договора на год
26

Магуайр и «МЮ» ведут переговоры о новом контракте. У клуба есть опция продления договора на год

Харри Магуайр и «Манчестер Юнайтед» могут подписать новый контракт.

31-летний защитник рассказал о переговорах с клубом относительно нового соглашения.

Действующий договор футболиста с зарплатой 190 тысяч фунтов в неделю завершается через шесть месяцев. У клуба есть опция продления на сезон.

«На данный момент все признаки положительные. У нас идет позитивный разговор», – сказал Харри Магуайр.

В этом сезоне англичанин провел 9 матчей в АПЛ и заработал четыре желтых карточки. Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoХарри Магуайр
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лацио»
9710 минут назад
Фанаты «Барсы» отправляли эмодзи обезьян Неу, один написал: «В Сегунду, макака». Защитник «Леганеса» травмировал Ямаля
411 минут назадФото
Лига чемпионов пока не покорилась Симеоне. Помогите Диего!
12 минут назадСпецпроект
ЦСКА готов продать Келвена за 12 млн евро, чтобы купить нападающего (Иван Карпов)
1725 минут назад
Мостовой про «Спартак»: «Не исключаю, что однажды возглавлю, с удовольствием! Я 15 лет назад ждал предложения и до сих пор жду»
3638 минут назад
Грилиш не забивает 45 матчей подряд за «Ман Сити». У вингера 0+2 в 17 играх этого сезона
1851 минуту назад
Фермин потерял часть зуба после удара локтем от игрока «Леганеса». Ранее в «Барсе» это случилось с Ольмо
2554 минуты назадФото
У Ямаля растяжение связок голеностопа. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Атлетико» (Хосе Альварес)
36сегодня, 12:11
Ла Лига осудила выкрики «Винисиус, пляжный мяч» от фанатов «Райо» и ответ вингера «Реала» с пожеланием вылететь в Сегунду
26сегодня, 11:53
Невилл о Рэшфорде и Гарначо вне состава «МЮ»: «Будь то Канчельскис, Гиггз, Бекхэм, Нани – вингеры должны бежать назад. Если они этого не делают, им нет места в команде»
26сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Лацио» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
57 минут назад
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Борнмута»
100117 минут назад
Деле Алли посетил матч «Комо». Фабрегас сказал: «Вероятно, сможет тренироваться с нами после Рождества, но только чтобы восстановить форму»
331 минуту назад
Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Модрич, Куртуа, Тчуамени, Асенсио – в заявке «Реала» на Межконтинентальный кубок
7сегодня, 12:01
Лончар считает «Спартак» самым сильным соперником в РПЛ: «Акрон» ощущал себя беспомощным против них. Команды Станковича играют в очень хороший футбол»
5сегодня, 10:55
Энрике об отсутствии Коло-Муани в составе «ПСЖ»: «Могу задействовать только 20 футболистов. Знаю, что я плохо говорю по-французски»
9сегодня, 10:29
Невилл о падении Уокера в матче с «МЮ»: «Меня удалили за такое в дерби много лет назад. Ему будет немного стыдно, когда пересмотрит момент»
11сегодня, 10:26
Глушенков – лучший футболист года по версии Семака, Дуглас – второй, Барриос – третий
9сегодня, 09:31
Мбаппе работает с личным остеопатом и физиотерапевтом. Форвард «Реала» хочет сыграть в финале Межконтинентального кубка
7сегодня, 09:16
У Сона и Мэддисона по 12 очков в матче с «Саутгемптоном». «Тоттенхэм» победил в АПЛ впервые за 4 игры
1сегодня, 08:03Фэнтези
Рекомендуем