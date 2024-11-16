Бруну – самый ценный игрок «МЮ» в этом сезоне по версии ESPN. Онана – 2-й, Майну – 3-й, Рэшфорд – 9-й, Магуайр – 14-й

Бруну Фернандеш - самый ценный игрок «Манчестер Юнайтед» по версии ESPN.

Спортивный портал составил список из 15 самых ценных футболистов манкунианцев на старте текущего сезона, оценив уровень и стабильность их игры и частоту появления на поле.

В рейтинг включены только те игроки, которые провели не менее 200 минут в этом сезоне АПЛ . Топ-15 выглядит так:

1. Бруну Фернандеш .

2. Андре Онана .

3. Кобби Майну .

4. Диогу Далот.

5. Лисандро Мартинес.

6. Алехандро Гарначо .

7. Нуссаир Мазрауи.

8. Расмус Хейлунд.

9. Маркус Рэшфорд.

10. Маттейс де Лигт.

11. Каземиро.

12. Кристиан Эриксен.

13. Джошуа Зиркзе.

14. Харри Магуайр.

15. Амад Диалло.