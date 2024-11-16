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  • Бруну – самый ценный игрок «МЮ» в этом сезоне по версии ESPN. Онана – 2-й, Майну – 3-й, Рэшфорд – 9-й, Магуайр – 14-й
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Бруну – самый ценный игрок «МЮ» в этом сезоне по версии ESPN. Онана – 2-й, Майну – 3-й, Рэшфорд – 9-й, Магуайр – 14-й

Бруну Фернандеш - самый ценный игрок «Манчестер Юнайтед» по версии ESPN.

Спортивный портал составил список из 15 самых ценных футболистов манкунианцев на старте текущего сезона, оценив уровень и стабильность их игры и частоту появления на поле.

В рейтинг включены только те игроки, которые провели не менее 200 минут в этом сезоне АПЛ. Топ-15 выглядит так:

1. Бруну Фернандеш.

2. Андре Онана.

3. Кобби Майну.

4. Диогу Далот. 

5. Лисандро Мартинес.

6. Алехандро Гарначо.

7. Нуссаир Мазрауи.

8. Расмус Хейлунд.

9. Маркус Рэшфорд.

10. Маттейс де Лигт.

11. Каземиро.

12. Кристиан Эриксен.

13. Джошуа Зиркзе.

14. Харри Магуайр.

15. Амад Диалло.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoКристиан Эриксен
logoХарри Магуайр
logoКаземиро
logoБруну Фернандеш
logoАндре Онана
logoМаркус Рэшфорд
logoДиогу Далот
logoМаттейс де Лигт
logoНуссаир Мазрауи
logoЛисандро Мартинес
logoДжошуа Зиркзе
logoАмад Диалло
logoРасмус Хейлунд
logoАлехандро Гарначо
logoКобби Майну
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