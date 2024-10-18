Майну и Магуайр пропустят несколько недель из-за травм
Кобби Майну и Харри Магуайр пропустят несколько недель из-за травм.
Об этом сообщает «Манчестер Юнайтед».
31-летний защитник манкунианцев получил повреждение в конце первого тайма матча с «Астон Виллой» (0:0) в седьмом туре АПЛ.
У Майну были проблемы с задней поверхностью бедра.
В ближайшие 8 дней «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом», «Фенербахче» и «Вест Хэмом».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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