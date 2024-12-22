Экс-тренер Норвегии Ульсен призвал добиваться бана Израиля в футболе. Позже он извинился: «Невнимательно вычитал колонку. Предполагал, что мы все согласны по этому вопросу»

Экс-тренер сборной Норвегии призвал отстранить Израиль.

«NFF (Норвежская футбольная ассоциация) должна активно добиваться того, чтобы ФИФА отстранила Израиль от международных турниров.

Если ФИФА не предпримет действий, Норвегия должна бойкотировать оба матча против Израиля в отборочном турнире чемпионата мира», – написал Эгиль Ульсен в колонке в газете VG. Публикация была совместной с норвежским политиком и бывшим футболистом Сиявашем Мобашери, родившимся в Иране.

Позже Ульсен прокомментировал свою позицию в интервью NRK.

«В целом мы согласны с тем, что нужно сделать все возможное, чтобы Израиль был отстранен. Но один лишь бойкот не сработает. У NFF очень четкая позиция по этому вопросу, и мы можем попытаться добиться исключения Израиля. Очевидно, это не так просто, но мы уже делали подобное ранее.

VG опубликовала мою колонку, и я ее прочитал – очевидно, недостаточно тщательно. Потому что там было предложение, которое, возможно, не совсем близко мне. Это привело к шуму и бесчисленным звонкам мне.

Я предполагал, что мы все вполне согласны по этому вопросу. Мне это казалось совершенно очевидным.

Я был недостаточно внимателен, когда вычитал колонку, и сказал, что все в порядке. Это моя вина, и здесь я просто должен извиниться», – сказал бывший главный тренер сборной Норвегии.