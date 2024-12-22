Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана: «Неучастие России в турнирах – это потеря для мирового хоккея, в ИИХФ это признают, но сами не могут принять решение»
В Федерации хоккея Узбекистана прокомментировали отстранение России.
«Неучастие России в турнирах – это потеря для мирового хоккея, в ИИХФ это признают.
Понимаем, что на чемпионате мира кого-то не хватает. Понятно, что сама ИИХФ не может тут принять какое-то решение», – заявил вице-президент федерации Баходир Гафуров.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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