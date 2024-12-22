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Норвежский политик и экс-игрок Мобашери: «Хотим, чтобы Норвегия добивалась отстранения Израиля. Нужно бойкотировать матчи с ним, если не сможем заручиться поддержкой»

Норвежский политик иранского происхождения призвал отстранить Израиль от футбола.

В норвежской газете VG вышла статья от имени бывшего главного тренера сборной Норвегии Эгиля Ульсена, где он призвал Футбольную ассоциацию страны (NFF) добиваться от ФИФА отстранения Израиля от международных турниров. Позже он извинился: «Невнимательно вычитал колонку. Предполагал, что мы все согласны по этому вопросу».

Норвежский политик и бывший футболист Сияваш Мобашери, родившийся в Иране, также был указан как соавтор колонки. Экс-игрок, выступавший за клубы 2-го и 3-го дивизионов Норвегии, подтвердил в интервью NRK, что это он написал колонку.

– Я поговорил с Ульсеном по поводу статьи. Он получил текст и посчитал его очень хорошим. Мы спросили, хочет ли он быть соавтором, и он согласился. Его слова о том, что один лишь бойкот не сработает, абсолютно верны.

Основной посыл в том, что мы хотим, чтобы Норвегия добивалась отстранения Израиля.

У нас также есть еще один пункт: если NFF не сможет заручиться поддержкой других организаций, то, по крайней мере, я считаю, что Норвегия должна подать пример и бойкотировать [матчи с Израилем].

Что вы думаете о том, что Ульсен смягчил свою позицию?

– Он может высказывать свое мнение, но основной посыл остается неизменным. Мы с Ульсеном все еще сходимся во мнении том, что Норвегия должна возглавить борьбу за отстранение Израиля, – заявил Мобашери.

Опубликовано: Илья Учватов
Политика
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