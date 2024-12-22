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Генсек РФС о возвращении пива на стадионы: «Следующий комитет, от которого требуется положительное заключение, – по экономике. Дальше вопрос могут включить в план Госдумы»

Генсек РФС высказался на тему возвращения пива на стадионы.

Максим Митрофанов ответил на вопрос, от чего зависит решение этого вопроса.

«В мае 2022 года прошло заседание комитета Государственной думы по спорту, на котором был рассмотрен этот вопрос как на базовом профильном комитете. Затем в силу ряда причин этот вопрос на рассмотрении в Государственной думе был приостановлен.

 Сейчас сама Государственная дума, в том числе по нашей инициативе и клубов, возможно, и инициативе производителей данной продукции, передала на дальнейшее рассмотрение в комитет по экономике.

Поэтому следующий комитет Госдумы, от которого требуется положительное заключение, — комитет по экономике. Дальше, по идее, вопрос может быть включен в план работы Государственной думы», — сказал Максим Митрофанов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
logoМаксим Митрофанов
logoРФС
Государственная дума
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