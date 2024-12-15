16-летний игрок юношеских «Химок» пострадал в ДТП с пьяным водителем – машина с футболистом влетела в столб. Кавтореву диагностировали перелом черепа и алкогольное отравление

16-летний футболист «Химок» попал в ДТП с нетрезвым водителем.

В Санкт-Петербурге после ДТП госпитализирован 16-летний футболист юношеской команды «Химок» Илья Кавторев, сообщает 5-tv.ru.

Юноша находился в машине, за рулем которой сидел нетрезвый 21-летний водитель. Автомобиль влетел в фонарный столб, пассажиры получили серьезные увечья.

Сильнее всех пострадал Кавторев – у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и сильное алкогольное отравление.

Водитель, ставший виновником ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение различных правил дорожного движения. После аварии в его отношении возбуждено уголовное дело.