16-летний игрок юношеских «Химок» пострадал в ДТП с пьяным водителем – машина с футболистом влетела в столб. Кавтореву диагностировали перелом черепа и алкогольное отравление
16-летний футболист «Химок» попал в ДТП с нетрезвым водителем.
В Санкт-Петербурге после ДТП госпитализирован 16-летний футболист юношеской команды «Химок» Илья Кавторев, сообщает 5-tv.ru.
Юноша находился в машине, за рулем которой сидел нетрезвый 21-летний водитель. Автомобиль влетел в фонарный столб, пассажиры получили серьезные увечья.
Сильнее всех пострадал Кавторев – у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом черепа и сильное алкогольное отравление.
Водитель, ставший виновником ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение различных правил дорожного движения. После аварии в его отношении возбуждено уголовное дело.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: 5-tv.ru
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