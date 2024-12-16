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Лесин принял смертельную дозу алкоголя перед гибелью. Российский футболист захлебнулся в море в Сочи год назад

Появились подробности в деле о гибели футболиста Алексея Лесина в Сочи.

8 ноября 2023 года российский игрок в мини-футбол был найден мертвым на берегу моря в Сочи. Причиной смерти указывалась асфиксия – Лесин захлебнулся в море. Вскрытие не выявило признаков насильственной смерти.

Как сообщает «Комсомольская правда», Алексей Лесин принял смертельную дозу алкоголя. Эксперты среди причин гибели 31-летнего мужчины назвали алкоголь и несчастный случай.

По мнению эксперта, Лесин был невозможно пьян. «В крови и в моче обнаружен этиловый алкоголь в количестве 4,81% и 5,23%», – говорится в заключении патологоанатома.

По данным заключения, эта доза алкоголя уже сама по себе смертельна для человека. Отравление способно привести к летальному исходу через 2-3 часа, если не обратиться к медикам.

Отец погибшего Сергей Лесин не верит, что сын в разгар футбольных соревнований мог самостоятельно накачаться спиртным.

«В тот день он мог выпить легкие напитки, пиво, тоники. Напиться он не мог. У него вообще не было привычки такой. Он каждый день за рулем был, с детьми работал. Алексей даже не курил», – рассказал отец погибшего спортсмена.

Отмечается, что найденный в Абхазии рюкзак был доверху набит алкоголем – непочатые бутылка итальянского вермута, банка с пивом, двухлитровая бутыль с тоником для коктейлей.

По мнению людей, работавших над делом, мужчина погиб, когда решил освежиться у реки Мзымта. Он слишком сильно перегнулся через перила набережной, не удержался на ногах и упал в реку, которая впадает в Черное море. Течением его вынесло в акваторию Черного моря, где на утро 6 ноября Алексея нашли прохожие.

В следственном комитете заявили, что работа над установлением всех обстоятельств смерти до сих пор продолжается.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
происшествия
мини-футбол
Алексей Лесин
logoпремьер-лига Россия
алкоголь и спорт
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