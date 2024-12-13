Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме 24 декабря

Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Государственной думе в декабре.

«24 декабря будет совместный круглый стол, где вместе с комитетом Госдумы по экономической политике мы обсудим этот законопроект. Будем обсуждать вопрос возвращения пива на стадионы», – сообщил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.