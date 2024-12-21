Гацкан согласен с Карпиным, что лучше выпить пива, чем колы: «Качественное 100% пойдет в плюс»
Александр Гацкан считает пиво полезнее колы.
– Карпин говорит, что лучше выпить пива после матча, чем колы. Вы тоже так считаете?
– Надо понять, с чем сравнивать, колу и пиво или воду и пиво. Если колу и пиво – конечно качественное пиво, не из забегаловки. Оно 100% пойдет в плюс.
Если пиво и воду – конечно же воду, но только качественную, не из-под крана, – сказал бывший полузащитник «Ростова».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем