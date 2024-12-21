Гацкан согласен с Карпиным, что лучше выпить пива, чем колы: «Качественное 100% пойдет в плюс»

Александр Гацкан считает пиво полезнее колы.

– Карпин говорит, что лучше выпить пива после матча, чем колы. Вы тоже так считаете?

– Надо понять, с чем сравнивать, колу и пиво или воду и пиво. Если колу и пиво – конечно качественное пиво, не из забегаловки. Оно 100% пойдет в плюс.

Если пиво и воду – конечно же воду, но только качественную, не из-под крана, – сказал бывший полузащитник «Ростова ».