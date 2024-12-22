Онопко подвел итоги 2024-го: «Приятно, что сборная играла. Мы радовали болельщиков»

Виктор Онопко подвел итоги 2024-го года в российском футболе.

«Главное событие в году? К таковым могу отнести игры чемпионата и Кубка России. Меня порадовало, что даже в будние дни домашние матчи «Ростова» в кубке собирали большое количество болельщиков.

Еще приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков. А вообще любая игра для футболистов, особенно, когда человек вызывается в сборную — значимое событие. Для тренеров все то же самое. Игры за сборную всегда важны», — сказал тренер сборной России.