Онопко подвел итоги 2024-го: «Приятно, что сборная играла. Мы радовали болельщиков»
Виктор Онопко подвел итоги 2024-го года в российском футболе.
«Главное событие в году? К таковым могу отнести игры чемпионата и Кубка России. Меня порадовало, что даже в будние дни домашние матчи «Ростова» в кубке собирали большое количество болельщиков.
Еще приятно, что сборная играла. Мы радовали наших болельщиков. А вообще любая игра для футболистов, особенно, когда человек вызывается в сборную — значимое событие. Для тренеров все то же самое. Игры за сборную всегда важны», — сказал тренер сборной России.
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