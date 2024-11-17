Онопко об игре с Брунеем: «Незабываемо. 30 тысяч болельщиков, атмосфера, гимн, все на высшем уровне»

Виктор Онопко понравился тренировочный сбор национальной команды в Краснодаре.

«С первого дня в Краснодаре атмосфера была очень дружелюбная. Было ощущение, что нас здесь ждали. Хочу сказать слова благодарности Сергею Галицкому! И спасибо РФС за организацию этой встречи.

Товарищеский матч, который мы провели, собрали 30 тысяч болельщиков – это незабываемо. Атмосфера, гимн, это все на высшем уровне. Поддержка болельщиков чувствовалась с первой минуты, это важно для нас», – сказал тренер сборной России.