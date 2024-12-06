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Мостовой об отношениях с Карпиным: «Кто-то себя ставит выше, поэтому мы не даем совсем высоко улететь. Разница в том, что я не меняюсь. Таким же останусь, даже если буду иметь пост»

Александр Мостовой рассказал о конце дружбы с Валерием Карпиным.

– Когда вы играли в «Сельте», вы близко общались с Карпиным. Вы прям дружили, если вы жили рядом в соседних квартирах?

– Мы дружили, конечно.

– Праздновали Новый год вместе?

– Было, да. Новый год в Европе же по-другому [воспринимают], все знают. У нас 1-го января всегда тренировки были.

Мы собирались, один раз у него, один раз у меня, по-моему. Клод [Макелеле], кстати, был тоже. Выпили-посидели, а утром уже в 12 часов надо было быть на тренировке.

– Смотрите, 1-е января, утро, два русских человека в Виго. Вам на тренировку, но перед этим, естественно, как любой русский нормальный человек, можно чуть-чуть выпить.

– Я к алкоголю был равнодушен. Валера, по-моему, тоже.

Клод тем более, потому что, если выпьет бокал пива, потом его будешь ловить по городу. Грузить его и возить потом по городу, он веселый становился – маленький, веселый, с белыми зубами. Ой, кошмар.

– А в какой момент ваша с Валерием Георгиевичем дружба как-то сошла на нет?

– Ну, здесь уже, в России, наверное. Во-первых, не сказать, что мы были близкими друзьями, я близким другом был с Игорем Шалимовым, с Николаем Писаревым. С Валерой мы близкими не были, конечно, мы дружили, мы в одной команде, все вместе выполняли.

– Но не с каждым человеком будешь праздновать вместе Новый год.

– А с кем еще праздновать, если мы два русских? Ты в другой стране, в одной команде – конечно, вместе, как еще.

Но близкие друзья Валеры, вы знаете, Витя Онопко, Юра Никифоров. Они всю жизнь дружат вместе, это нормально.

Мы и сейчас нормально общаемся, просто мы не близкие друзья и все. Тем более жизнь всех разбросала.

– Но в последние лет 10 между вами как будто бы какая-то искорка постоянно проскальзывает, в ваших высказываниях по отношению друг к другу.

– Ну, она нормально проскальзывает, потому что это нормально. Кто-то себя ставит выше, поэтому мы не даем высоко совсем улететь.

– А кто из вас ставит кого-то выше?

– Ну у кого сейчас статус выше? Кто сейчас главный тренер?

Я-то как был, так и остался. Моя разница в том, что я не меняюсь, остаюсь таким, каким я был 20, 30 лет назад.

Я таким же останусь и через 10 лет, даже если я буду иметь пост какой-то. Разница в этом, многие люди меняются, – сказал в интервью Okko экс-игрок «Сельты», «Спартака» и сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: канал «Okko» на YouTube
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
logoСельта
logoВиктор Онопко
logoЮрий Никифоров
logoЛа Лига
logoНиколай Писарев
logoКлод Макелеле
алкоголь и спорт
logoИгорь Шалимов
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