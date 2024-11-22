Мостовой о том, что не играет за ветеранов: «Карпин тоже, хотя мог бы. Остаюсь при мнении, мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней. Это не футболисты»

Александр Мостовой отметил, что Валерий Карпин тоже не играет матчи ветеранов.

Бывший партнер главного тренера национальной команды по «Спартаку» и «Сельте» Мостовой высказался об уровне сборной Брунея так: «Я бы хет-трик оформил! Выпусти Онопко и Карпина – по дублю бы сделали».

Карпин не согласился с тем, что он и Мостовой обыграли бы Бруней: «Он даже в матче ветеранов не играет». Сборная России в пятницу в Краснодаре разгромила команду Брунея со счетом 11:0.

«Я не мог принять участие в матче ветеранов по состоянию здоровья, это нормально. Как человек будет играть, когда не может?

Карпин же тоже не играет матчи ветеранов, хотя Онопко играл и был одним из лучшим. По такой логике и Карпин мог сыграть.

Я до сих пор остаюсь при мнении, что мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней . Кто это такие – я до сих пор на знаю. То, что я увидел, – это не футболисты, – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Бенфики».