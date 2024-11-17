Виктор Онопко: «База «Краснодара» – футбольный рай. Не виде такой ни в «Реале», ни в «Интере»
Виктор Онопко назвал базу «Краснодара» футбольным раем.
«Краснодар – футбольный город! Эта база... Я такой базы не видел нигде, ни в «Реал Мадрид», ни в «Интере», ни в одной другой команде. Меня это поражает.
Это отношение к футболу, как его можно любить. Думаю, это останется надолго в памяти футболистов. Эта база – футбольный рай», – сказал тренер сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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