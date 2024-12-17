Ширко об охоте Воробьева на зайцев: «Кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Есть нормы добычи на одного охотника»
Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал фотографию, на которой он с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
«К охоте я отношусь положительно. Рыбалка и охота – это определенное увлечение большой группы людей.
Если говорить о количестве, есть сроки и нормы добычи в день на одного охотника. Есть регионы, где мало зайцев, а в степях их навалом. Там нормы добычи намного больше.
Что касается этических норм, тем, кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Они пытаются влиять на все, но нужно заниматься тем, что нравится, а не лезть со своими интересами в жизнь других людей.
Самое главное в охоте – сроки и нормы добычи на человека. Сейчас охота разрешена. Что касается Воробьева, я не знаю, где он находится и сколько человек с ним было.
Может, там 20 охотников и на каждого разрешена определенная норма добычи. Возможно, в этой фотографии нет ничего такого.
В степях свои нормы и, скорее всего, там охота не влияет на популяцию», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Ширко.
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