Ширко об охоте Воробьева на зайцев: «Кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Есть нормы добычи на одного охотника»

Александр Ширко оценил охоту Дмитрия Воробьева на зайцев.

Нападающий «Локомотива » ранее опубликовал фотографию , на которой он с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

«К охоте я отношусь положительно. Рыбалка и охота – это определенное увлечение большой группы людей.

Если говорить о количестве, есть сроки и нормы добычи в день на одного охотника. Есть регионы, где мало зайцев, а в степях их навалом. Там нормы добычи намного больше.

Что касается этических норм, тем, кому не нравится, могут не смотреть и не комментировать. Они пытаются влиять на все, но нужно заниматься тем, что нравится, а не лезть со своими интересами в жизнь других людей.

Самое главное в охоте – сроки и нормы добычи на человека. Сейчас охота разрешена. Что касается Воробьева, я не знаю, где он находится и сколько человек с ним было.

Может, там 20 охотников и на каждого разрешена определенная норма добычи. Возможно, в этой фотографии нет ничего такого.

В степях свои нормы и, скорее всего, там охота не влияет на популяцию», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Ширко.