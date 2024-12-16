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  • Булыкин про охоту Воробьева на зайцев: «Выставлять на всеобщее обозрение не стоит – это не приветствуется обществом. Но у охотников свои развлечения – надо относиться с пониманием»
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Булыкин про охоту Воробьева на зайцев: «Выставлять на всеобщее обозрение не стоит – это не приветствуется обществом. Но у охотников свои развлечения – надо относиться с пониманием»

Дмитрий Булыкин оценил охоту Дмитрия Воробьева.

Нападающий «Локомотива» ранее опубликовал фотографию, на которой он с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

«Конечно, многие не любят смотреть, как убивают животных, добывают мясо, а предпочитают просто его есть. Также у нас много охотников, рыболовов. Это тоже их право.

Учитывая, что не совсем корректно выглядит фотография с убитыми животными, то, конечно, лучше ее не выставлять. Ты можешь быть охотником, но выставлять на всеобщее обозрение... Это не приветствуется обществом.

Хотя, во-первых, у нас многие едят мясо и предпочитают не задумываться, как оно получается. Во-вторых, у охотников и рыболовов свои развлечения, к которым тоже надо относиться с пониманием.

Но так выставлять не стоит, потому что будет критика со стороны общества», – сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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животные и спорт
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