«В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Если разрешение на охоту есть, что тут такого?» Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами

В Росохотрыболовсоюзе считают критику в отношении Дмитрия Воробьева некорректной.

Ранее нападающий «Локомотива » Воробьев в сторис инстаграма опубликовал фотографию , на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.

– Охота во всем мире нормально воспринимается. В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Люди не понимают ситуации.

– Единственное, что неправильно сделал Воробьев, – это выложил фотографию?

– Мы, охотники, фотографируемся с добычей. Ничего противозаконного в этом нет. Если разрешение на охоту есть, то что тут такого?

Если футболист хочет как-то оправдаться, пусть покажет фотографию разрешения – и все, – сказал заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.

Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами: «Животные тысячами гибнут от химикатов – никого не волнует. А охотники как раз помогают животным, подкармливают. И охота честнее домашнего хозяйства»