«В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Если разрешение на охоту есть, что тут такого?» Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами
Ранее нападающий «Локомотива» Воробьев в сторис инстаграма опубликовал фотографию, на которой на фоне заснеженного поля он стоит с ружьем в руках, а перед ним лежат убитые зайцы.
– Охота во всем мире нормально воспринимается. В США даже дети охотятся. Зато у нас развелось зоозащитников… Люди не понимают ситуации.
– Единственное, что неправильно сделал Воробьев, – это выложил фотографию?
– Мы, охотники, фотографируемся с добычей. Ничего противозаконного в этом нет. Если разрешение на охоту есть, то что тут такого?
Если футболист хочет как-то оправдаться, пусть покажет фотографию разрешения – и все, – сказал заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко.
Росохотрыболовсоюз о фото Воробьева с зайцами: «Животные тысячами гибнут от химикатов – никого не волнует. А охотники как раз помогают животным, подкармливают. И охота честнее домашнего хозяйства»
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