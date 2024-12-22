Экс-тренер «Амкара» Димитров: «Болгария не будет против возвращения России. Политика не должна влиять на спорт»

Димитр Димитров высказался на тему возвращении России.

«Мне сложно сказать, возможен ли матч сборных России и Болгарии, но я думаю, что спортсмены, и футболисты в частности, имеют право играть на международной арене.

Это спорт, и мое мнение, что политика на него влиять не должна.

У нас в стране нейтральное мнение на этот счет, я считаю, что никакого негатива не возникнет, Болгария не будет против возвращения России», — заявил экс-тренер «Амкара» и сборной Болгарии.