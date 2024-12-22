Экс-тренер «Амкара» Димитров: «Болгария не будет против возвращения России. Политика не должна влиять на спорт»
Димитр Димитров высказался на тему возвращении России.
«Мне сложно сказать, возможен ли матч сборных России и Болгарии, но я думаю, что спортсмены, и футболисты в частности, имеют право играть на международной арене.
Это спорт, и мое мнение, что политика на него влиять не должна.
У нас в стране нейтральное мнение на этот счет, я считаю, что никакого негатива не возникнет, Болгария не будет против возвращения России», — заявил экс-тренер «Амкара» и сборной Болгарии.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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