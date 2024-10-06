Бербатов о 0:0 «МЮ» с «Астон Виллой»: «36-летний Эванс был лучшим на поле, другим должно быть стыдно. С такой игрой им будет трудно набирать очки»
Димитар Бербатов раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед».
Команда Эрика тен Хага сыграла вничью с «Астон Виллой» (0:0) в 7-м туре АПЛ.
«Эванс в 36 был лучшим игроком на поле, другим должно быть стыдно. Критика будет продолжаться, потому что «Юнайтед» нужно побеждать, набирать очки. Они находятся на 14-м месте, это невероятно.
Единственный способ это исправить – набирать очки, но с той игрой, которую они показывают сейчас, это будет сложно сделать», – сказал бывший нападающий «МЮ» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
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