Бербатов о Хейлунде: «Пока он нестабилен – нужно избегать травм. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать»

Димитр Бербатов высказался о Расмусе Хейлунде.

«Я счастлив, что он вернулся. Но ему нужно избегать травм, он должен следить за собой.

По моему мнению, важнейшее значение имеет то, что там есть Руд ван Нистелрой , лучший бомбардир в истории «Юнайтед». Если рядом с тобой есть такой человек, ты не упускаешь эту возможность, а все время спрашиваешь у него: «Как ты сделал это? Как сохранил мяч? Почему так?», впитывая это и стараясь применить на себе. Но ты должен делать это сам по себе, не пытаясь копировать кого-либо.

Пока он нестабилен, это основная проблема. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать», – заявил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед ».