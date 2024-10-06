Бербатов о Хейлунде: «Пока он нестабилен – нужно избегать травм. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать»
Димитр Бербатов высказался о Расмусе Хейлунде.
«Я счастлив, что он вернулся. Но ему нужно избегать травм, он должен следить за собой.
По моему мнению, важнейшее значение имеет то, что там есть Руд ван Нистелрой, лучший бомбардир в истории «Юнайтед». Если рядом с тобой есть такой человек, ты не упускаешь эту возможность, а все время спрашиваешь у него: «Как ты сделал это? Как сохранил мяч? Почему так?», впитывая это и стараясь применить на себе. Но ты должен делать это сам по себе, не пытаясь копировать кого-либо.
Пока он нестабилен, это основная проблема. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать», – заявил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
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