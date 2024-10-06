  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бербатов о Хейлунде: «Пока он нестабилен – нужно избегать травм. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать»
1

Бербатов о Хейлунде: «Пока он нестабилен – нужно избегать травм. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать»

Димитр Бербатов высказался о Расмусе Хейлунде.

«Я счастлив, что он вернулся. Но ему нужно избегать травм, он должен следить за собой.

По моему мнению, важнейшее значение имеет то, что там есть Руд ван Нистелрой, лучший бомбардир в истории «Юнайтед». Если рядом с тобой есть такой человек, ты не упускаешь эту возможность, а все время спрашиваешь у него: «Как ты сделал это? Как сохранил мяч? Почему так?», впитывая это и стараясь применить на себе. Но ты должен делать это сам по себе, не пытаясь копировать кого-либо.

Пока он нестабилен, это основная проблема. В остальном у него есть все: он обладает скоростью, ищет мяч, может сохранить его. Просто нужно почаще забивать», – заявил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoДимитар Бербатов
logoпремьер-лига Англия
logoРуд ван Нистелрой
logoтравмы
logoЗдоровье
logoРасмус Хейлунд
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хейлунд забил первый гол в сезоне – «Порту». Форвард «МЮ» впервые вышел в старте после травмы
3 октября, 19:39
Шмейхель о Хейлунде: «Ван Нистелрой говорит, что у Расмуса огромный потенциал. Если «МЮ» будет поддерживать его должным образом, почему бы не забить кучу голов?»
1012 сентября, 06:07
Бербатов о Хейлунде: «Он должен чаще забивать, быть лучше. Надо поучиться у ван Нистелроя – Расмус зря потратит время, если не воспользуется возможностью»
1322 августа, 14:03
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Алавеса», «Атлетико» против «Сосьедада», «Жирона» на 99-й вырвала победу у «Атлетика»
37612 минут назадLive
«Динамо» и ЦСКА нельзя сильнее отставать от лидеров! Кто выиграет в дерби?
120 минут назадРеклама
Зарема о «Спартаке»: «Амарал не смог сплавить Мартинса и Николсона, а теперь выезжает на них. Малышев снова может нечленораздельно вещать после побед»
1034 минуты назад
Посольство РФ в Финляндии об оскорблении игроков с российским паспортом: «Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии»
3548 минут назад
Чемпионат России. «Локо» принимает «Крылья», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» Москва против ЦСКА, «Факел» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала
103248 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Виллы», «Челси» принимает «Ноттингем», «Тоттенхэм» сыграет с «Брайтоном»
463сегодня, 13:01Live
«Пари НН» близок к назначению Гончаренко («Чемпионат»)
13сегодня, 13:01
Чемпионат Италии. «Ювентус» упустил победу над «Кальяри», «Лацио» – «Эмполи», «Милан» в гостях у «Фиорентины»
84сегодня, 12:31Live
«Ювентус» сыграл вничью с «Кальяри» – 1:1. Влахович забил с пенальти, Марин сравнял с точки на 88-й, Консейсау удалили за симуляцию
80сегодня, 12:30
«Ювентус» впервые пропустил в Серии А – в 7-м туре против «Кальяри» с пенальти после ВАР
5сегодня, 12:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Ноттингем Форест». 1:1 – Мадуэке сравнял с паса Палмера. Онлайн-трансляция
195 минут назадLive
«Алавес» – «Барселона». Рафинья, Ямаль, Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
164 минуты назад
Борис Ротенберг: «В «Локомотиве» воспитанники всегда будут играть. Важно, чтобы в нашей футбольной стране, не только появлялись звезды, но и становились лидерами нашего футбола»
6 минут назад
«Айнтрахт» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 05:47
LEON Вторая лига Б. «Спартак-2» обыграл «Родину-М», «Строгино» проиграло «Космосу», «Иркутск» победил «Луки-Энергию»
17 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Текстильщик» проиграл «Кубани», «Калуга» поделила очки с «Велесом», «Сибирь» и «Спартак» Кострома голов не забили
11 минут назад
Первая лига. «Шинник» победил «Енисей», «Балтика» принимает «Нефтехимик», «Сочи» против «Чайки»
1216 минут назадLive
Мотта об 1:1 с «Кальяри»: «После гола «Ювентусу» стоило продолжить атаковать. Было ощущение, что соперник может вернуться в игру»
17 минут назад
У «МЮ» два удара за тайм с «Виллой». «Юнайтед» в 6 матчах из 7 в сезоне АПЛ не забил в 1-м тайме
22 минуты назад
Орлов о победе «Зенита» над «Оренбургом»: «Педро должен играть все 90 минут! Он берет мяч и обыгрывает сразу нескольких соперников. Красиво и эффективно»
132 минуты назад