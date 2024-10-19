Минута ностальгии: Шевченко, Кака, Зеедорф, Анри и другие легенды встретились в Южной Корее
Уже скоро суперзвезды прошлого будут играть в благотворительном матче в Южной Корее.
Организаторы создали два коллектива, которые получили названия: Spear (копье) и Shield (щит). В первую команду набирали исключительно игроков атаки, в то время как в другую попали только защитники.
Вот полные составы:
Андрей Шевченко, Кларенс Зеедорф, Кака, Тьерри Анри:
Эден Азар тоже тут:
А бывшие звезды «МЮ» Рио Фердинанд, Неманя Видич и Димитар Бербатов посетили местный магазин, где примерили на себя национальный костюм – ханбок.