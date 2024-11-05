«Байер»-2002 выбивал «Ливерпуль» из ЛЧ: Лусио в атаке, молодые Баллак и Бербатов, жуткая реализация Оуэна

«Один из вечеров, когда все идет против тебя».

«Ливерпуль» примет «Байер» в четвертом туре Лиги чемпионов. Хаби Алонсо вернется на «Энфилд», а еще многие будут вспоминать жаркие встречи в начале века. В 2002-м они устроили четвертьфинальное шоу.

«Ливерпуль» прошел в 1/4 финала с одной победой в группе. Так дебютировали в ЛЧ

За сезон до этого «Байер» не вышел из группы с «Реалом», «Спортингом» и «Спартаком», а через год обыграл даже «Барселону» и вместе с ней пробился дальше. Тогда было два групповых раунда, во втором ждали «Депортиво», «Арсенал» и «Ювентус», но немцы стали первыми и здесь, несмотря на 0:4 в Турине и 1:4 в Лондоне.

«Ливерпуль» именно в Лиге чемпионов тогда играл впервые. С тремя победами выиграл группу на первом этапе, а на втором победил только однажды – и даже несмотря на это оказался в 1/4 финала: с семью очками получилось занять второе место в компании с «Барселоной», «Ромой» и «Галатасараем».

Причем победу англичане добыли только в последнем туре: обыграли «Рому», как раз ее за год до выбивали по пути к победе в Кубке УЕФА. Сравнялись с римлянами по очкам и опередили по личным встречам. С «Барсой» взяли всего очко, с «Галатасараем» – два. Но вышли.

Тот «Байер» – команда вратаря-пенальтиста Ханса-Йорга Бутта, будущего защитника «Баварии» Зе Роберто, 23-летнего Лусио, будущего бронзового призера ЧМ Йылдырая Баштюрка, пяти финалистов ЧМ, включая суперзвезду Михаэля Баллака, 20-летнего Димитара Бербатова и других известных игроков.

«Ливерпуль» презентовал в ЛЧ молодежь: 23-летнего Джейми Каррагера, 21-летних Стивена Джеррарда и Майкла Оуэна, а скрепляла состав опытными Сами Хююпя, Стефаном Аншо, Яри Литманеном и другими заметными героями.

Клаус Топмеллер тренировал «Байер», Жерар Улье – «Ливерпуль».

«Ливерпуль» забивал в конце первых таймов, Оуэн губил моменты. Решающий гол – между ног Дудеку от Лусио

В апреле на «Энфилде» фаворитом был «Ливерпуль», букмекеры оценивали вероятность победы в 53% (коэффициент 1.90) и не очень верили в «Байер» – 22% и 4.49.

«Ливерпуль» выиграл 1:0: будущий тренер как раз «Байера» Хююпя после углового замкнул прострел Оуэна в конце первого тайма.

Отрезками хозяева выглядели лучше, но и «Байер» не раз мог забить. Это был 11-й сухой матч «Ливерпуля» из последних 14 во всех турнирах. «Байеру» мешало отсуствие дисквалифицированного основного защитника Йенса Новотны.

В Леверкузен «Ливерпуль» ехал с серией из 15 матчей без поражений в еврокубках вне «Энфилда» – ни разу не проиграл в гостях этой ЛЧ и прошлого Кубка УЕФА, а еще выиграл два финала (Суперкубка и Кубка УЕФА).

Фаворитом видели «Байер» – 48% на победу (кэф 2.09) против 27% и 3.71 у «Ливерпуля». «Вторая игра была одним из тех вечеров, когда все идет против тебя», – вспоминал Майкл Оуэн в автобиографии.

Началось с того, что Баллак забил красивый мяч на 16-й минуте.

Блистательный удар в верхний угол – немец сравнял по сумме.

«Байер» поддавливал, «Ливерпуль» отвечал редко, но опять забил в конце первого тайма после углового, сильно усложнил задачу сопернику – Абель Шавьер головой.

«Я упустил несколько моментов, которые забил бы в любой другой вечер», – писал Оуэн. Он не реализовал целых три выхода один на один. Первый момент случился до перерыва, два других – после.

Голом он, возможно, убил бы интригу, а так «Байер» встрепенулся и наказал. Помог и тактический риск Топмеллера: уже в перерыве он выпустил Оливера Нойвилля и Димитара Бербатова. На 64-й минуте Баллак забил еще один классный гол – теперь головой.

Через четыре минуты добавил Бербатов, четко сыграл на добивании.

При 3:1 «Ливерпуль» уже вылетал.

На 79-й забил Литманен, хотя под его удар бросились сразу трое, и 3:2 снова выводили дальше англичане по правилу выездного гола.

А на 84-й минуте Лусио с позиции форварда мощно пробил с левой между ног Ежи Дудеку – 4:2!

Но как вообще он там оказался?

Гола Лусио хватило «Байеру» для победы, хотя в конце немцы могли забивать и пятый, и шестой. «Чтобы ухудшить и без того тяжелое положение и поставить точку, Лусио цинично наступил мне на ногу, когда время на «БайАрене» подходило к концу», – вспомнил Оуэн.

После «Барселоны», «Депортиво» и «Ювентуса» в Леверкузене пал и «Ливерпуль». «Это был один из лучших моментов в моей жизни», – говорил о матче генменеджер «Байера» Райнер Калмунд. Руди Феллер назвал эту победу самой великой в истории клуба. «Думаю, никто за последние годы не забивал в одном матче «Ливерпулю» четырежды», – цитата Топмеллера.

Тренер добавил, что при 3:2 сам отправил Лусио в нападение. Вот и разгадка!

Английская пресса ерничала, что «Ливерпуль» проглотил не аспирин (намек на компанию Bayer), а еще более горькую таблетку, и задавалась вопросом о реализации Оуэна.

А немцы были в восторге: Rheinische Post называла игру произведением искусства, Kölnische Rundschau – захватывающим фестивалем, а Kölner Stadt-Anzeiger объявил эти 4:2 победой современного футбола над старомодным.

«Надеюсь, мы в десяти играх от величия», – известная фраза Улье перед теми четвертьфиналами. «Мы все еще боремся за титул [в АПЛ] и Лигу чемпионов. Мечта – выиграть и то, и другое», – говорил он, но трофеев клубу не досталось. Хотя второе место в чемпионате – тоже неплохо, тем более что «Ливерпуль» наконец-то опередил «Манчестер Юнайтед» и финишировал позади лишь «Арсенала».

А «Байер» выбил уже вторую английскую команду из ЛЧ (то же будет и с третьей). Топмеллер всегда с симпатией относился к английскому футболу и был на финальном матче ЧМ-1966 англичан против немцев на «Уэмбли», а уже как тренер отказывался от работы в «Фулхэме» из-за недостаточного знания английского. Предпочел побеждать команды из Англии с «Байером».

Все три английских клуба вылетели из ЛЧ от «Байера». Кто еще?

Победитель выходил в полуфинал на «Манчестер Юнайтед» – сетка была известна заранее, ждали принципиальнейшего противостояния англичан, но «Байер» испортил этот план.

В том сезоне леверкузенцы вообще сильно мешали англичанам.

● На втором групповом этапе пересеклись с «Арсеналом». Проиграли 1:4 на «Хайбери», а за неделю до этого дома сравняли голом Ульфа Кирстена на 90-й минуте и закончили 1:1. Если бы в последнем туре уже вышедший «Депортиво» обыграл «Байер», «Арсенал» даже при поражении от «Ювентуса» выходил бы из группы. Англичане проиграли, немцы выиграли и оставили «Арсенал» на третьем месте.

● «Ливерпуль» выбили в том самом четвертьфинале.

● «МЮ» тоже. На «Олд Траффорд» букмекеры куда больше верили в хозяев – 64% вероятности победы (1.57) при 17% (6.00) на «Байер». Закончили 2:2, а тренеру Топмеллеру игра понравилась даже больше, чем 4:2 над «Ливерпулем».

А перед ответной шансы на победу были примерно одинаковыми – 2.62 на «Байер» против 2.72 на «МЮ». Ничья 1:1 в Леверкузене вывела немцев в финал по правилу большего числа забитых на выезде. Автор гола «МЮ» в той игре Рой Кин позже писал в автобиографии:

«Мы заслужили то, чего заслуживали, – ничего. После матча я осмотрел раздевалку. Некоторые из игроков по-настоящему не испытывали горечь поражения. Слава, вера в непобедимость, раздутая в прессе, обошлись нам дорого. Часы «Ролекс», гаражи, полные машин, гребаные дома, обеспеченность на всю жизнь – мы забыли об игре, потеряли жажду, которая и принесла нам «Ролекс», машины и дома».

А «Байер» снова полетел в Великобританию – на финал ЛЧ в Глазго, там проиграл «Реалу» 1:2 после фееричного победного гола Зинедина Зидана и роскошной игры 20-летнего Икера Касильяса.

Еще обиднее сложилось в Германии: претендовали на оба внутренних трофея, но остались вторыми в Бундеслиге и проиграли финал Кубка.

Ни с кем из восьми английских соперников у «Байера» нет положительного баланса: лишь пять побед в 23 матчах. Но одна из самых памятных в клубной еврокубковой истории – над «Ливерпулем».

***

На следующий год «Байер» хоть и прошел первый групповой этап ЛЧ, во втором проиграл все шесть матчей (параллельно еще и чуть не вылетел из Бундеслиги), а в плей-офф сыграл в 2005-м – нарвался на «Ливерпуль» и почти без шансов получил дважды по 1:3.

В 2000-е «Байер» дважды доходил до четвертьфинала Кубка УЕФА (проигрывал «Осасуне» и «Зениту»), а в 2010-е четыре раза играл в плей-офф ЛЧ. Был близок к еврокубку в прошлом сезоне, но проиграл «Аталанте» в финале Лиги Европы.

«Ливерпуль» с тех пор десять раз играл в международных финалах, победил в пяти – по два раза в ЛЧ и Суперкубке Европы, один – клубный ЧМ. Три финала ЛЧ, один в ЛЕ и один на клубном ЧМ проиграли.

Сейчас фаворит по котировкам – «Ливерпуль» с 58% вероятности победы (кэф 1.73), а «Байер» оценивают в 23% (4.35). Ждут результативности: 1.44 на ТБ2,5 и 1.74 на ТБ3.

Ставки на Спортсе

Неверкузен – прошлое, Неверлузен – настоящее. Сможете камбэчить за «Байер»?

Фото: Gettyimages /Martin Rose / Staff, Gary M. Prior / Staff, Clive Brunskill / Staff, Shaun Botterill / Staff, Christof Koepsel / Staff, Phil Cole / Staff, Stu Forster / Staff, Alex Livesey / Staff, Ben Radford / Staff