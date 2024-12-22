«Барселона» при Флике набрала на 3 очка меньше, чем год назад при Хави. В 19 матчах у каталонцев 5 поражений и 2 ничьих, а было наоборот
«Барселона» пока выступает в Ла Лиге хуже, чем год назад.
После 19 матчей у команды Ханси Флика 38 очков. Она победила 12 раз, дважды сыграла вничью и в 5 матчах уступила.
На том же этапе чемпионата-2023/24 каталонцы под руководством Хави набрали 41 балл. У них было 5 ничьих и 2 поражения при таком же количестве побед.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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