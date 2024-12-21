Мирзов о Промесе: «Хотелось бы, чтобы такой человек и топовый футболист вернулся в РПЛ»
Резиуан Мирзов хотел бы, чтобы Квинси Промес играл в Мир РПЛ.
«Промес и не заканчивал играть в футбол. Честно, не слежу за лигой, в который он играет. Хотелось бы, чтобы такой человек и футболист вернулся в РПЛ.
В такие ситуации как у него не лезу, но Квинси – топовый футболист. Не хватает ли мне его? Это, наверное, у «Спартака» надо спрашивать. Если к нам придет, тогда и пообщаемся», – сказал хавбек «Химок».
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