Мостовой об Абаскале на матче Промеса: «Спартак» ему на 10 лет вперед заплатил – может хоть в Дубай ехать, хоть куда. Сбылось все, что я о нем говорил»
Александр Мостовой иронично высказался о поездке Гильермо Абаскаля на матч в ОАЭ.
Бывший главный тренер «Спартака» посетил матч «Дубай Юнайтед», в составе которого выступает экс-футболист москвичей Квинси Промес, против «Фуджайры» (5:3) в Первом дивизионе ОАЭ.
«Все, что я говорил про этого специалиста в первый день после подписания, сбылось. Многие этого не понимают.
«Спартак» заплатил ему на 10 лет вперед, теперь он может ехать хоть в Дубай, хоть куда. Ужас. Забыли», – сказал бывший игрок красно-белых сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем