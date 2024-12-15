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  • Мостовой об Абаскале на матче Промеса: «Спартак» ему на 10 лет вперед заплатил – может хоть в Дубай ехать, хоть куда. Сбылось все, что я о нем говорил»
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Мостовой об Абаскале на матче Промеса: «Спартак» ему на 10 лет вперед заплатил – может хоть в Дубай ехать, хоть куда. Сбылось все, что я о нем говорил»

Александр Мостовой иронично высказался о поездке Гильермо Абаскаля на матч в ОАЭ.

Бывший главный тренер «Спартака» посетил матч «Дубай Юнайтед», в составе которого выступает экс-футболист москвичей Квинси Промес, против «Фуджайры» (5:3) в Первом дивизионе ОАЭ.

«Все, что я говорил про этого специалиста в первый день после подписания, сбылось. Многие этого не понимают.

«Спартак» заплатил ему на 10 лет вперед, теперь он может ехать хоть в Дубай, хоть куда. Ужас. Забыли», – сказал бывший игрок красно-белых сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКвинси Промес
logoвысшая лига ОАЭ
logoпремьер-лига Россия
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoАлександр Мостовой
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