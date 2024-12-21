Гильермо Абаскаль: «Никогда не терял связь с Промесом. Уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне как капитан»

Гильермо Абаскаль рассказал, что поддерживает связь с Квинси Промесом.

Ранее Абаскаль посетил матч «Юнайтед» из Дубая, за которую играет Промес, где игрок отметился голом.

– Гильермо, вы были в Дубае на матче Промеса. На игру вас пригласил он или вы просто были в городе и решили сходить на футбол? Удалось ли вам поговорить с Квинси?

– Я никогда не терял с ним связь, потому что-то, что он сделал для «Спартака» и для нашего проекта, по‑прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал «Спартаку» и мне лично как капитан команды.

Мы вместе смотрели Суперкубок ОАЭ, а на следующий день Квинси пригласил меня на стадион посмотреть его игру.

– Как у него дела?

– У него сильный характер, и он очень сосредоточен на том, чтобы поддерживать форму и быть готовым показывать свой уровень, – сказал бывший главный тренер «Спартака».