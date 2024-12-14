Промес о том, почему не общается с прессой: «Обо мне написано столько чуши, что пока лучше ничего не говорить»
Квинси Промес объяснил, почему не общается с прессой.
Нидерландское издание De Telegraaf пыталось взять интервью у нападающего «Дубай Юнайтед».
«Обо мне написано столько чуши, что пока лучше ничего не говорить», – сказал экс-нападающий «Спартака».
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Voetbalprimeur
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