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Агент Доннаруммы о будущем в «ПСЖ»: «Мы на стадии раздумий. Переговоры о новом контракте – в режиме ожидания»

Агент Джанлуиджи Доннаруммы высказался о будущем вратаря в «ПСЖ».

Соглашение 25-летнего итальянца с парижским клубом рассчитано до июня 2026 года.

«Его будущее в «ПСЖ»? Мы на стадии раздумий. Посмотрим, случиться может все что угодно. Переговоры о новом контракте находятся в режиме ожидания.

Возвращение в Серию А? В футболе никогда не говори «никогда». Посмотрим, что будет в ближайшие годы. Сейчас он сосредоточен на «ПСЖ», – сказал Энцо Райола в эфире Radio Sportiva.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
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