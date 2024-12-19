Синго извинился перед Доннаруммой за удар в лицо шипами: «Это было неумышленно, но я увидел его серьезную рану. Желаю скорейшего выздоровления»

Вилфрид Синго извинился перед Джанлуиджи Доннаруммой за удар шипами в лицо.

На 17-й минуте матча Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» (2:4) защитник хозяев, пытаясь пробить по мячу, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Доннарумме. Голкиперу парижан потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру.

После матча Синго опубликовал пост с извинениями перед Доннаруммой на французском и итальянском языках.

«Я хочу извиниться перед Джанлуиджи Доннаруммой . Мои действия явно не были умышленными, но после я увидел, что он получил серьезную рану на лице. Желаю тебе скорейшего выздоровления», – написал Синго в соцсетях.

Доннарумме наложили 10 скоб на правую щеку после удара шипами в лицо от Синго. Вратарь «ПСЖ» был недоволен, что защитник «Монако» избежал наказания, и хотел пообщаться с судьей в перерыве