«Твое место не на поле, а в зоопарке». Защитник «Монако» Синго получил расистские комментарии после удара шипами в лицо Доннаруммы

Вилфрид Синго получил расистские оскорбления после матча с «ПСЖ».

На 17-й минуте матча Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ » (2:4) защитник хозяев, пытаясь пробить по мячу, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Доннарумме . Голкиперу парижан потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. После матча Синго принес итальянцу свои извинения .

Защитник «Монако » получил множество оскорблений на почве расизма в комментариях к его последним публикациям в соцсетях.

В одном из таких сообщений говорилось: «Твое место не на поле, а в зоопарке». Другой пользователь написал: «Тебе место в тюрьме, дикарь».

«Монако» выступил с заявлением в поддержку Синго и осудил расистские оскорбления.

«ФК «Монако» самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские высказывания, направленные против Вильфрида Синго в социальных сетях после вчерашнего матча с «Пари Сен-Жермен». Такое поведение недопустимо как в спорте, так и за его пределами, и полностью противоречит ценностям, которые отстаивает наш клуб. Клуб выражает полную поддержку Вилфриду », – говорится в сообщении клуба.