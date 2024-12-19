«Твое место не на поле, а в зоопарке». Защитник «Монако» Синго получил расистские комментарии после удара шипами в лицо Доннаруммы
На 17-й минуте матча Лиги 1 «Монако» – «ПСЖ» (2:4) защитник хозяев, пытаясь пробить по мячу, ударил шипами бутсы в лицо вышедшему из ворот Доннарумме. Голкиперу парижан потребовалась помощь врачей, в итоге он не смог продолжить игру. После матча Синго принес итальянцу свои извинения.
Защитник «Монако» получил множество оскорблений на почве расизма в комментариях к его последним публикациям в соцсетях.
В одном из таких сообщений говорилось: «Твое место не на поле, а в зоопарке». Другой пользователь написал: «Тебе место в тюрьме, дикарь».
«Монако» выступил с заявлением в поддержку Синго и осудил расистские оскорбления.
«ФК «Монако» самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские высказывания, направленные против Вильфрида Синго в социальных сетях после вчерашнего матча с «Пари Сен-Жермен». Такое поведение недопустимо как в спорте, так и за его пределами, и полностью противоречит ценностям, которые отстаивает наш клуб. Клуб выражает полную поддержку Вилфриду», – говорится в сообщении клуба.
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