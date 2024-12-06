«ПСЖ» приостановил переговоры о новом контракте Доннаруммы. В клубе считают, что игра вратаря не соответствует требуемой зарплате (Фабрис Хокинс)

«ПСЖ» приостановил переговоры о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, руководство клуба считает, что текущий уровень голкипера не соответствует запрашиваемой им повышенной зарплате. В настоящий момент переговоры о новом контракте находятся «в режиме ожидания».

Действующее соглашение Доннаруммы с «ПСЖ » истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне вратарь провел за клуб 9 матчей в Лиге 1, не пропустив в трех из них.