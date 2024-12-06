«ПСЖ» приостановил переговоры о новом контракте Доннаруммы. В клубе считают, что игра вратаря не соответствует требуемой зарплате (Фабрис Хокинс)
«ПСЖ» приостановил переговоры о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой.
По информации журналиста Фабриса Хокинса, руководство клуба считает, что текущий уровень голкипера не соответствует запрашиваемой им повышенной зарплате. В настоящий момент переговоры о новом контракте находятся «в режиме ожидания».
Действующее соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне вратарь провел за клуб 9 матчей в Лиге 1, не пропустив в трех из них.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости